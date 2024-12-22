Михайлюк выдал самый результативный матч в сезоне за Юту
В ночь на воскресенье, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялся матч между Бруклином и Ютой.
Свой самый результативный поединок в этом сезоне за Джаз отыграл Святослав Михайлюк и помог своей команде одержать победу 105:94.
Украинец провел на площадке 20 минут, за которые набрал 18 очков (3/3 двухочковые, 4/8 трехочковые). Также он сделал одну передачу и совершил один перехват при двух потерях и одном фоле.
Бруклин – Юта 94:105 (24:19, 21:31, 18:25, 31:30)
Бруклин: К. Джонсон (18 + 6 потерь), Симмонс (15 + 10 передач + 6 потерь), Клауни (10), Клэкстон (10), Джонсон (8 + 8 подборов) – старт; Милтон (11), Уилсон (9 + 7 подборов), Мартин (7), Шарп (6 + 9 подборов).
Юта: Маркканен (21 + 7 подборов), Секстон (18), Михайлюк (18), Коллинз (13 + 11 подборов + 5 потерь), Кесслер (5 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кларксон (16 + 8 передач), Сенсабо (8), Джузэнг (3), Поттер (3), Коллиер (0), Юбэнкс (0).
Ранее Михайлюк назвал фаворитов на победу в НБА.
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