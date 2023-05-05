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Баскетбол

Милуоки объявил об увольнении Буденхольцера

Бакс будут искать нового тренера после раннего вылета в плей-офф НБА.
Сегодня, 11:42
Майк Буденхольцер / Getty Images
Майк Буденхольцер / Getty Images

Милуоки официально сообщил о том, что отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

Генеральный менеджер команды Джон Хорст признался, что было тяжело прощаться со специалистом.

"Это было очень тяжелое решение. Бад вел команду за собой на протяжении пяти невероятных сезонов, помог Бакс взять наш первый титул за 50 лет, начал эру стабильного успеха. Мы очень благодарны ему за ту культуру, которую он создал в Милуоки.

Для нас это возможность перегруппироваться и приложить еще больше усилий, чтобы еще раз стать чемпионами", - говорится в заявлении.

Отметим, что в прошлом сезоне Милуоки занял первое место в регулярном чемпионате, но вылетели в первом раунде, проиграв Майами со счетом 1-4.

Ранее сообщалось, что Джоэл Эмбиид признан MVP в НБА.


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