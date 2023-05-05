Милуоки объявил об увольнении Буденхольцера

Бакс будут искать нового тренера после раннего вылета в плей-офф НБА.

Милуоки официально сообщил о том, что отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

Генеральный менеджер команды Джон Хорст признался, что было тяжело прощаться со специалистом.

"Это было очень тяжелое решение. Бад вел команду за собой на протяжении пяти невероятных сезонов, помог Бакс взять наш первый титул за 50 лет, начал эру стабильного успеха. Мы очень благодарны ему за ту культуру, которую он создал в Милуоки.

Для нас это возможность перегруппироваться и приложить еще больше усилий, чтобы еще раз стать чемпионами", - говорится в заявлении.

A letter from Bucks General Manager Jon Horst and Team President Peter Feigin. pic.twitter.com/8Y8t8V918x — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 4, 2023

Отметим, что в прошлом сезоне Милуоки занял первое место в регулярном чемпионате, но вылетели в первом раунде, проиграв Майами со счетом 1-4.

Ранее сообщалось, что Джоэл Эмбиид признан MVP в НБА.