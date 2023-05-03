Джоэл Эмбиид признан MVP в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация выбрала лучшего игрока в сезоне-2022/23.

Награду MVP НБА по итогам текущего сезона получил центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид.

Камерунский баскетболист занял первое место, обойдя в голосовании центрового Денвера Николу Йокича и форварда Милуоки Янниса Адетокумбо.

Отметим, что Эмбиид второй год подряд лидировал в лиге по результативности с 33,1 очка за матч. На счету 29-летнего баскетболиста 10,2 подбора, 1,7 блока и 4,2 передачи. Примечательно, что Филадельфия одержала 54 победы при 28 поражениях в регулярном сезоне - лучший результат команды за последние 22 года.

Напомним, что Эмбиид стал пятым игроком Филадельфии, которому досталась данная награда. До него приз лучшему игроку сезону выигрывал Уилт Чемберлен (1966, 1967, 1968), Джулиус Ирвинг (1981), Мозес Мэлоун (1983) и Аллен Айверсон (2001).

Ранее сообщалось, что форвард Орландо признан новичком года в НБА.