Форвард Орландо признан новичком года в НБА

Форвард Орландо Паоло Банкеро выиграл приз Лучший новичок сезона-2022/23 в НБА.

20-летний баскетболист в голосовании получил 98 первых мест из 100, что позволило ему набрать 494 балла. Банкеро опередил Джейлена Уильямса (Оклахома) и Уокера Кесслера (Юта).

Напомним, что Банкеро был выбран под первым номером на драфте-2022. В текущем сезон он набирал в среднем 20 очков, 6.9 подборов и 3.7 передачи. Примечательно, что Банкеро признавался лучшим новичком 4 месяца подряд.

Отметим, что Банкеро стал третьим игроком Орландо, получивший эту награду (после Шакила О’Нила и Майка Миллера).

Ранее сообщалось, что форвард Юты стал самым прогрессирующим игроком сезона-2022/23 в НБА.