Форвард Юты стал самым прогрессирующим игроком сезона-22/23 в НБА

Лаури Маркканен показал лучшие показатели за всю свою карьеру.

Баскетболист Юты Лаури Маркканен получил приз "Самый прогрессирующий игрок" сезона-22/23.

В голосовании Лаури набрал 430 баллов, которые позволили ему стать первым. Вторым стал защитник Оклахомы Шэй Гилджес-Александер - 289 баллов, а тройку лучших замкнул Джейлен Брансон из Никс - 91 балл.

Примечательно, что Маркканен показал лучшие показатели за карьеру – 25,6 очка, 8,6 подбора, 1,9 передачи. Он стал лучшим в своей команде по результативности, подборам и штрафным и попал в состав участников Матча всех звезд-23.

Отметим, что Маркканен оказался в Юте во время прошлого межсезонья после обмена из Кливленда с участием Донована Митчелла. На данный момент игрок проходит срочную службу в рядах вооруженных сил Финляндии.

Ранее сообщалось, что защитник Бостона стал лучшим "шестым" игроком НБА.