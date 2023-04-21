iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Защитник Бостона Брогдон - лучший "шестой" игрок НБА

Малкольм Брогдон вошел в список избранных по итогам текущего сезона.
Сегодня, 09:16
Малкольм Брогдон / Getty Images
Малкольм Брогдон / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация выбрала лучшего "шестого" игрока сезона.

По итогу голосования победителем номинации стал защитник Бостона Малкольм Брогдон.

В голосовании журналистов Брогдон опередил защитника Никс Иммануэла Куикли и форварда Милуоки Бобби Портиса.

Напомним, Брогдон стал игроком Селтикс прошлым летом. В текущем сезоне он в 67 матчах выходил со скамейки и при этом в среднем набирал 14,9 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут при 48% с игры. 

Отметим, что в 2017 году Брогдон получил приз "Лучший новичок" сезона.

Ранее сообщалось, что НБА выбрала лучшего тренера сезона.


Статьи по теме

Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси
Клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича Клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича
"Он бредит": Хэйни - о словах Ломаченко про его непобежденость "Он бредит": Хэйни - о словах Ломаченко про его непобежденость
Роналду избежал наказания за непристойный жест Роналду избежал наказания за непристойный жест
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Другие страны12:56
Клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича
Бокс12:54
"Он бредит": Хэйни - о словах Ломаченко про его непобежденость
Другие страны12:29
Роналду избежал наказания за непристойный жест
Киберспорт12:10
IEM Rio 2023: NaVi встретятся с победителем пары Furia - Heroic
Бокс11:58
Менеджер Усика сообщил, когда может состояться бой с Дюбуа
Европа11:52
Послал босса: Тухель не пустил владельца Челси в раздевалку перед своим увольнением
Бокс11:38
"Давайте сделаем это": Уайлдер вызвался на бой с Джошуа, пригрозив нокаутом
НБА11:10
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: базер Дивинченцо возглавил рейтинг
Бокс10:59
Менеджер Усика оценил вероятность проведения вечера бокса с участием всех топ-супертяжеловесов
Бокс10:50
Хэйни: Ломаченко готовится к грязному, сумбурному поединку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK