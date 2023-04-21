Защитник Бостона Брогдон - лучший "шестой" игрок НБА

Национальная баскетбольная ассоциация выбрала лучшего "шестого" игрока сезона.

По итогу голосования победителем номинации стал защитник Бостона Малкольм Брогдон.

В голосовании журналистов Брогдон опередил защитника Никс Иммануэла Куикли и форварда Милуоки Бобби Портиса.

Напомним, Брогдон стал игроком Селтикс прошлым летом. В текущем сезоне он в 67 матчах выходил со скамейки и при этом в среднем набирал 14,9 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут при 48% с игры.

Отметим, что в 2017 году Брогдон получил приз "Лучший новичок" сезона.

Ранее сообщалось, что НБА выбрала лучшего тренера сезона.