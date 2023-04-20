Наставник Сакраменто Леня - лучший тренер сезона в НБА

Майк Браун вывел команду в плей-офф впервые за 17 лет.

НБА продолжает определять обладателей индивидуальных наград.

После защитника года и лучшего игрока в клатче пришло время узнать лучшего тренера сезона.

Награду с невероятным успехом выиграл Майк Браун из Сакраменто Кингс Алексея Леня, для которого это уже второй раз в карьере.

Брауна на первое место поставили сто из ста принимавших участие в голосовании людей, что случается впервые с момента основания награды лучшему тренеру НБА.

Второе и третье место заняли Марк Дагенолт из Оклахомы-Сити Тандер и Джо Мазулла из Бостон Селтикс.