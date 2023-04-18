Джарен Джексон - лучший защитник НБА

Баскетболист Мемфиса Джарен Джексон был признан лучшим защитником Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2022/23.

23-летний форвард обошел в голосовании центрового Милуоки Брука Лопес (309 баллов) и форварда Кливленда Эванм Мобли (101), набрав - 391 балл.

Средние показатели Джексона составили: 3 блока (лучший в лиге) и 1 перехват за игру. При личном защитном рейтинге 106,6 игрок помог своей команде стать третьей в лиге по защитной эффективности (110,7).

Отметим, что Джексон стал вторым игроком в истории Гризлис, которому удалось получить эту награду. В 2013-м лучшим защитником НБА признали центрового Марка Газоля.

Ранее сообщалось, что Лень получил специальную награду за звание лучшего защитника в матче против Голден Стэйт.