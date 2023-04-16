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Баскетбол

Лень получил специальную награду за звание лучшего защитника в матче против Голден Стэйт

"Короли" по достоинству оценили влияние украинца на успех команды.
Сегодня, 19:26
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Минувшей ночью стартовал первый раунд плей-офф НБА. На Западе сошлись Сакраменто, которого не было в постсезоне 16 лет, и действующий чемпион Голден Стэйт.

Команда Майка Брауна захватила лидерство в серии, победив "воинов" со счетом 126:123.

Одним из ключевых игроков "королей" стал Алексей Лень. Украинский центровой провел на площадке почти 12 минут, за которые успел набрать линию из четырех очков, семи подборов и одного блокшота.

К тому же 29-летний баскетболист имеет лучший показатель полезности среди всех игроков матча (+10).

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За свои старания на паркете Лень получил от Сакраменто традиционную клубную награду в виде огромного логотипа клуба на не менее шикарной цепи с подписью DPOG (Defensive Player Of the Game), которая вручается лучшему защитнику команды в прошедшей игре.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Алексей Лень

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