Алексей Лень выиграл второй матч плей-офф в карьере

Завершились первые матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Сакраменто Кингз дома встречались с Голденом Стэйт Уорриорз и одержали победу.

Это был первый матч плей-офф в Сакраменто за последние 17 лет, ведь команда в течение всего этого времени не могла даже выйти в постсезон.

Статистика Алексея Леня

Украинский центровой начал поединок на скамье для запасных и сыграл в этом матче почти 13 минут.

На его счету два реализованных броска из двух (4 очка), 7 подборов (2 в атаке), блок-шот и три фола.

Интересно, что для Леня это всего вторая победа в карьере в рамках плей-офф. Два года назад он вместе с Вашингтоном обыграл в одном матче Филадельфию, хотя сам украинец тогда сыграл всего минуту.

Все результаты первого дня плей-офф НБА доступны на ISPORT.