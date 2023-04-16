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Баскетбол

Плей-офф НБА: результаты матчей

Хозяева площадок без проблем справились с соперниками в первых матчах серии.
Сегодня, 01:04
Бостон - Атланта / Getty Images
Бостон - Атланта / Getty Images

В рамках первого поединка плей-офф НБА Филадельфия встретилась с Бруклин Нетс.

76-ые благодаря хорошей командной игре не оставили ни единого шанса беззвездному Бруклину.

Пять игроков из состава хозяев набрали десять и более очков, однако, при этом никто из них ни стал самым результативным игроком встречи.

Это звание в качестве "утешительного приза" досталось Микалу Бриджесу из Нетс, набравшему 30 пунктов.

Филадельфия - Бруклин  121:101

Филадельфия: Эмбиид (26), Харден (23 + 13 передач), Харрис (21), Макси (13), Такер (6 + 7 подборов + 5 перехватов), Рид (11), Ньянг (8), Мелтон (6), Макдэниэлс (5), Милтон (2), Спрингер (0), Хауз (0), Харрелл (0), Коркмаз (0).

Бруклин: Бриджес (30), К. Джонсон (18), Динуидди (14 + 7 передач), Финни-Смит (6), Клэкстон (5 + 10 подборов), Сет Карри (10), Шарп (8), О'Нил (4 + 6 передач), Харрис (3), Ватанабе (3), Дьюк (0), Томас (0), Самнер (0).

Во втором матче игрового дня Бостон противостоял Атланте.

"Кельты" декласировали своего оппонента в первых двух чвертях. Преимущество хозяев площадки достигло 30 очков и казалось, что этот матч уже можно закрывать.

Но после перерыва "орлы" собрались и методично стали сокращать отставание, однако, максимум, который удалось достиг Трэю Янгу и компании это минус тринадцать пунктов.

К слову, лидер Атланты провел достаточно средний матч, набрав всего 16 пунктов. В противовес этому в коллективе Джо Мазуллы нашлось сразу три баскетболиста, набравших 20+ очков.

Ими стали Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и ставший лидером по количеству набранных очков Джейлен Браун.

Бостон - Атланта 112:99

Бостон: Браун (29 + 12 подборов + 6 потерь), Тейтум (25 + 11 подборов), Уайт (24 + 7 передач), Смарт (11 + 7 передач), Хорфорд (6 + 10 подборов), Р. Уильямс (12 + 8 подборов), Брогдон (5), Хаузер (0).

Атланта: Мюррэй (24 + 8 подборов + 6 передач), Янг (16 + 8 передач + 5 потерь), Коллинз (12), Капела (12 + 8 подборов), Хантер (11), Богданович (9), Джонсон (6), Бей (6), Оконгву (3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NBA плей-офф нба

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