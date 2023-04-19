Де’Арон Фокс - лучший игрок сезона НБА в клатче
Баскетболист Сакраменто принес огромную пользу команде в решающих минутах играх.
Национальная баскетбольная ассоциация выбрала лучшего игрока сезона в клатче.
По итогу голосования победителем данной номинации стал разыгрывающий Сакраменто Де’Арон Фокс.
В голосовании журналистов Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест, а общее количество баллов - 460 из 500 возможных. Второе место занял игрок Майами Джимми Батлер (104 балла), а тройку лучших замкнул защитник Чикаго Демар Дерозан (80 баллов).
Отметим, что награда вручается в лиге впервые в честь легендарного Джерри Уэста.
Ранее сообщалось, что НБА выбрала лучшего защитника сезона.