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Баскетбол

Де’Арон Фокс - лучший игрок сезона НБА в клатче

Баскетболист Сакраменто принес огромную пользу команде в решающих минутах играх.
Сегодня, 09:20
Де’Арон Фокс / Getty Images
Де’Арон Фокс / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация выбрала лучшего игрока сезона в клатче.

По итогу голосования победителем данной номинации стал разыгрывающий Сакраменто Де’Арон Фокс.

В голосовании журналистов Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест, а общее количество баллов - 460 из 500 возможных. Второе место занял игрок Майами Джимми Батлер (104 балла), а тройку лучших замкнул защитник Чикаго Демар Дерозан (80 баллов).

Отметим, что награда вручается в лиге впервые в честь легендарного Джерри Уэста.

Ранее сообщалось, что НБА выбрала лучшего защитника сезона.


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