Де’Арон Фокс - лучший игрок сезона НБА в клатче

Национальная баскетбольная ассоциация выбрала лучшего игрока сезона в клатче.

По итогу голосования победителем данной номинации стал разыгрывающий Сакраменто Де’Арон Фокс.

В голосовании журналистов Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест, а общее количество баллов - 460 из 500 возможных. Второе место занял игрок Майами Джимми Батлер (104 балла), а тройку лучших замкнул защитник Чикаго Демар Дерозан (80 баллов).

Отметим, что награда вручается в лиге впервые в честь легендарного Джерри Уэста.

Ранее сообщалось, что НБА выбрала лучшего защитника сезона.