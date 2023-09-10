Германия в финале одолела Сербию и стала чемпионом мира-2023

Немецкая сборная выиграла все свои матчи на турнире и заслуженно завоевала золотые медали.

В воскресенье, 10 сентября, в Пасай (Филиппины) состоялся главный матч всего чемпионата мира по баскетболу - финальный поединок, в котором встретились сборные Германии и Сербии.

Сербская команда, которая без своего лучшего игрока в лице Николы Йокича сумела дойти до финала, активнее и успешнее провела первую четверть, перебросав своего оппонента и выиграв ее 26:23.

🇷🇸 Serbia are calling the BANK early in the game 🏦🤑#FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/KD1jlrZukU — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Во второй десятиминутке игра была уже более равная: то одна, то другая команда выходила вперед, лидерство передавалось чуть ли не после каждого владения. И в итоге на большой перерыв Германия и Сербия ушли при равном счете 47:47.

So clean.



Dennis Schroder with the beauty of a step-back three.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/XUQc9IEqY2 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Ключевой, как оказалось, стала третья четверть, в которой команда Светислава Пешича просто перестала попадать в кольцо (21,4% реализации с игры). Этим, конечно же, воспользовались немцы, выйдя вперед на 12 очков перед заключительными 10 минутами.

🚨 First two-digit lead in the game 🚨



Germany extend their lead to 11 in the Q3!#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/mIsIpWMz7w — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Сборная Сербии попыталась вернуться в игру, и ей это постепенно удавалось сделать, отыгрывая отставание, которое к финальной минуте сократилось до +3 в пользу Германии.

За 40 секунд до конца при счете 79:75 Марко Гудурич пошел в проход в краску и заработал фол но он не смог сделать 2+1, не попав в кольцо. После штрафных он сделал счет 79:77.

Но в этот день никто не мог остановить Денниса Шредера, который восстановил отрыв.

А за 13 секунд до конца сербы сначала не попали трехочковый, а затем допустили потерю при передаче. Шредер забросил два штрафных, которые поставили точку в матче.

Германия сделала то, что она не смогла сделать с Дирком Новицки - стала чемпионом мира. При этом немцы прошли весь турнир без поражений.

GERMANY ARE THE WORLD CHAMPIONS 🇩🇪🏆#FIBAWC pic.twitter.com/AV4R3nPYl4 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Германия - Сербия 83:77 (23+:26, 24:21, 22:10, 14:20)

Германия: Шредер (28), Ф. Вагнер (19 + 7 подборов), Фойгтманн (12 + 8 подборов), М. Вагнер (8 + 4 подбора), Бонга (7), Обст (7), Тайс (2 + 4 подбора).

Сербия: Аврамович (21), Богданович (17 + 5 передач), Петрушев (10 + 4 подбора), Н. Йович (9 + 8 подборов), Маринкович (9), Гудурич (4), С. Йович (3), Давидовац (2), Милутинов (2 + 4 подбора + 4 передачи).

Напомним, что ан ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами всех матчей прошедшего чемпионата мира по баскетболу.

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