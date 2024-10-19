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Экс-форвард сборной Германии рассказал о 10-летней борьбе с заболеванием

Несмотря на проблемы, футболист по личным причинам не обращается к специалистам.
Сегодня, 19:49
Макс Крузе / Getty Images
Макс Крузе / Getty Images

Бывший форвард клубов Бундеслиги и сборной Германии Макс Крузе рассказал о 10-летней борьбе, с которой он столкнулся в результате неожиданной битвы за здоровье.

После завершения карьеры минувшим летом 36-летний немец стал участником шоу "Большой брат", в котором он рассказал своим соседям по дому о крайне тяжелом случае геморроя.

"У меня геморрой. Я никогда не обращался к врачам по этому поводу. Я веду с ним непрерывную борьбу уже десять лет", - цитирует Крузе Daily Mail.

При этом он также рассказал, почему он не обращается к специалистам.

"Я не сторонник идеи использования чего-то на подобии стула, на котором женщина сидит в кабинете гинеколога, чтобы кто-то осмотрел мою задницу. Затем кто-нибудь покопается в ней. Мне до сих пор трудно справиться с этой идеей".

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Хотя соседи по дому Лейла Лахуар и Майк Хейтер выразили свое сочувствие и призвали бывшего футболиста посетить врача, у них также остались вопросы.

Их в первую очередь беспокоила гигиена совместного использования бассейна и туалета с Крузе, учитывая его проблему.

На счету Макса Крузе 14 матчей в составе сборной Германии, в которых он записал на свой счет четыре гола.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии

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