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Звезда футбола украл футболку у фаната, попросившего автограф

Нани вляплся в историю, которая может привести к серьезным проблемам.
Сегодня, 14:40
Луиш Нани / Getty Images
Луиш Нани / Getty Images

Нападающий Эштрелы Амадора Луиш Нани оказался в центре скандала.

После тренировки 37-летний футболист дал болельщику автограф на футболке сборной Португалии 2016 года, когда команда выиграла чемпионат Европы.

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Нани заявил, что фанат украл у него футболку, ведь он не видел ее после финала.

Болельщик объяснил Нани, что купил эту футболку на постороннем сайте, но футболист не поверил и забрал одежду себе. Болельщик подал заявление в полицию.

Напомним, дебютант сборной Украины сделал патриотическую татуировку в честь первого матча.

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