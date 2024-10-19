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Дебютант сборной Украины сделал патриотическую татуировку в честь первого матча

Александр Назаренко запечатлил момент своего дебюта.
Сегодня, 12:35
Александр Назаренко / instagram.com/aleksandr___nazarenko__7
Александр Назаренко / instagram.com/aleksandr___nazarenko__7

Футболист житомирского Полесья Александр Назаренко провел первый матч за сборную Украины.

24-летний игрок в честь своего первого поединка сделал на ноге татуировку с датой дебюта.

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Также Назаренко поделился впечатлениями после первой игры.

"Трудно сказать, ведь я не сыграл много времени. Ребята говорят, если мяч выбил, значит, все хорошо. В таких матчах любое время очень ценно, а если это дебютные минуты... Надо успокоиться и концентрироваться на работе, чтобы это был не последний вызов".

Напомним, Назаренко вышел на поле в матче третьего тура Лиги наций против сборной Грузии (1:0).

Отметим, что Александр получит квартиру за вызов в национальную команду.

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