Дебютант сборной Украины получит квартиру за вызов в национальную команду

Назаренко может рассчитывать на подарок от президента Полесья.

Вингер Полесья Александр Назаренко получит подарок от президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас на своем Youtube-канале, в команде есть традиция. Если футболиста впервые вызывают в сборную Украины, то ему дарят квартиру.

24-летний футболист впервые сыграл за национальную сборную Украины в матче против Грузии (1:0).

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В текущем сезоне Назаренко провел десять матчей за Полесье, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Александр заинтересовал участника Лиги чемпионов.

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