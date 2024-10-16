Дебютант сборной Украины получит квартиру за вызов в национальную команду
Назаренко может рассчитывать на подарок от президента Полесья.
Вингер Полесья Александр Назаренко получит подарок от президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас на своем Youtube-канале, в команде есть традиция. Если футболиста впервые вызывают в сборную Украины, то ему дарят квартиру.
24-летний футболист впервые сыграл за национальную сборную Украины в матче против Грузии (1:0).
Читай также: Ибрагимович разбил голову во время футбола – он показал последствия на фото
В текущем сезоне Назаренко провел десять матчей за Полесье, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Александр заинтересовал участника Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!