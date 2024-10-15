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Дебютант сборной Украины заинтересовал участника Лиги чемпионов

Назаренко проводит мощный сезон за Полесье.
Вчера, 23:24
Александр Назаренко / УАФ
Александр Назаренко / УАФ

Футболист житомирского Полесья Александр Назаренко может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, нидерландский Фейеноорд рассматривает возможность подписания 24-летнего игрока.

Клуб продолжает наблюдать за украинцем, однако до официального предложения дело пока не доходило.

В текущем сезоне Назаренко провел десять матчей за Полесье, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач. Александр недавно дебютировал за сборную Украины по футболу в матче против Грузии (1:0).

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги выиграл борьбу у Динамо за вундеркинда СК Днепр-1.

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