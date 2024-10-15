Дебютант сборной Украины заинтересовал участника Лиги чемпионов
Назаренко проводит мощный сезон за Полесье.
Футболист житомирского Полесья Александр Назаренко может сменить клубную прописку.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, нидерландский Фейеноорд рассматривает возможность подписания 24-летнего игрока.
Клуб продолжает наблюдать за украинцем, однако до официального предложения дело пока не доходило.
В текущем сезоне Назаренко провел десять матчей за Полесье, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач. Александр недавно дебютировал за сборную Украины по футболу в матче против Грузии (1:0).
Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги выиграл борьбу у Динамо за вундеркинда СК Днепр-1.
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