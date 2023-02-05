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Баскетбол

Лучший бомбардир в истории НБА: ЛеБрону осталось всего 36 очков

Легендарный форвард в нескольких шагах от установления рекорда.
Сегодня, 09:10
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс в ближайшее время может установить рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.

Для того чтобы обойти нынешнего лидера Карима Абдул-Джаббара ЛеБрону, осталось набрать всего 36 очков, которые он может набрать в одном из ближайших матчей команды.

Расписание Лейкерс на ближайшие матчи:

Два ближайших матча "озерники" проведут на родной арене, поэтому Джеймс, скорее всего, сделал все возможное для того, чтобы набрать необходимое количество очков в этих матчах. Задача это достаточно реальная.

  • 08.02, 05:00 | Лейкерс – Оклахома-Сити Тандер
  • 10.02, 05:00 | Лейкерс - Миллокий Бакс
  • 12.02, 03:30 | Голден Стейт Уорриорс - Лейкерс

Напомним, что только семь баскетболистов в истории смогли набрать более 30 тысяч очков в своей карьере, а ЛеБрон, если продолжит выступать еще 1-2 сезона, вполне может стать первым, кто пересечет отметку в 40 тысяч.

Самые результативные игроки в истории НБА

  1. Карим Абдул-Джаббар  38,387
  2. ЛеБрон Джеймс 38,352
  3. Карл Мэлоун  36,928
  4. Коби Браунт  33,643
  5. Майкл Джордан  32,292
  6. Дирк Новицки  31,560
  7. Вилт Чемберлейн  31,419
  8. Шакил О'Нил   28,596
  9. Кармело Энтони 28,289
  10. Мозес Мелоун 27,409

Отметим, что также ЛеБрон обошел Стива Нэша в списке лучших помощников в истории и теперь занимает в этом рейтинге четвертое место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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