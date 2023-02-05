Лучший бомбардир в истории НБА: ЛеБрону осталось всего 36 очков

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс в ближайшее время может установить рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.

Для того чтобы обойти нынешнего лидера Карима Абдул-Джаббара ЛеБрону, осталось набрать всего 36 очков, которые он может набрать в одном из ближайших матчей команды.

Расписание Лейкерс на ближайшие матчи:

Два ближайших матча "озерники" проведут на родной арене, поэтому Джеймс, скорее всего, сделал все возможное для того, чтобы набрать необходимое количество очков в этих матчах. Задача это достаточно реальная.

08.02, 05:00 | Лейкерс – Оклахома-Сити Тандер

10.02, 05:00 | Лейкерс - Миллокий Бакс

12.02, 03:30 | Голден Стейт Уорриорс - Лейкерс

Напомним, что только семь баскетболистов в истории смогли набрать более 30 тысяч очков в своей карьере, а ЛеБрон, если продолжит выступать еще 1-2 сезона, вполне может стать первым, кто пересечет отметку в 40 тысяч.

Самые результативные игроки в истории НБА

Карим Абдул-Джаббар 38,387 ЛеБрон Джеймс 38,352 Карл Мэлоун 36,928 Коби Браунт 33,643 Майкл Джордан 32,292 Дирк Новицки 31,560 Вилт Чемберлейн 31,419 Шакил О'Нил 28,596 Кармело Энтони 28,289 Мозес Мелоун 27,409

Отметим, что также ЛеБрон обошел Стива Нэша в списке лучших помощников в истории и теперь занимает в этом рейтинге четвертое место.