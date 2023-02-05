Лучший бомбардир в истории НБА: ЛеБрону осталось всего 36 очков
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс в ближайшее время может установить рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.
Для того чтобы обойти нынешнего лидера Карима Абдул-Джаббара ЛеБрону, осталось набрать всего 36 очков, которые он может набрать в одном из ближайших матчей команды.
Расписание Лейкерс на ближайшие матчи:
Два ближайших матча "озерники" проведут на родной арене, поэтому Джеймс, скорее всего, сделал все возможное для того, чтобы набрать необходимое количество очков в этих матчах. Задача это достаточно реальная.
- 08.02, 05:00 | Лейкерс – Оклахома-Сити Тандер
- 10.02, 05:00 | Лейкерс - Миллокий Бакс
- 12.02, 03:30 | Голден Стейт Уорриорс - Лейкерс
Напомним, что только семь баскетболистов в истории смогли набрать более 30 тысяч очков в своей карьере, а ЛеБрон, если продолжит выступать еще 1-2 сезона, вполне может стать первым, кто пересечет отметку в 40 тысяч.
Самые результативные игроки в истории НБА
- Карим Абдул-Джаббар 38,387
- ЛеБрон Джеймс 38,352
- Карл Мэлоун 36,928
- Коби Браунт 33,643
- Майкл Джордан 32,292
- Дирк Новицки 31,560
- Вилт Чемберлейн 31,419
- Шакил О'Нил 28,596
- Кармело Энтони 28,289
- Мозес Мелоун 27,409
Отметим, что также ЛеБрон обошел Стива Нэша в списке лучших помощников в истории и теперь занимает в этом рейтинге четвертое место.