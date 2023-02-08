Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА
Смотрите на ISPORT.ua момент, когда ЛеБрон установил рекорд Национальной баскетбольной лиги.
В ночь с вторника на среду состоялись очередные матчи в Национальной баскетбольной лиги. Свой поединок провели Лейкерс, которые на своей площадке уступили Оклахоме (130:133).
Несмотря на досадное поражение, лидер "озерных" ЛеБрон Джеймс установил рекорд по количеству набранных очков в истории НБА.
Именитый 38-летний американец превзошел достижение Карима Абдул-Джаббара.
Смотрите видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА:
Напомним, на ISPORT доступны все результаты соревновательного дня.