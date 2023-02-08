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Баскетбол

Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА

Смотрите на ISPORT.ua момент, когда ЛеБрон установил рекорд Национальной баскетбольной лиги.
Сегодня, 08:20
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялись очередные матчи в Национальной баскетбольной лиги. Свой поединок провели Лейкерс, которые на своей площадке уступили Оклахоме (130:133).

Несмотря на досадное поражение, лидер "озерных" ЛеБрон Джеймс установил рекорд по количеству набранных очков в истории НБА.

Именитый 38-летний американец превзошел достижение Карима Абдул-Джаббара.

Смотрите видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА:

Напомним, на ISPORT доступны  все результаты соревновательного дня.


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Видео

Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА
Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА

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