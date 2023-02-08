НБА: Лейкерс в историческом матче уступили Оклахоме, Нью-Йорк Михайлюка обыграл Орландо

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.

Нью-Йорк украинского баскетболиста Святослава Михайлюка обыграл Орландо, Бруклин проиграл Финиксу. Новый Орлеан на своей площадке победил Атланту, а Мемфис - Чикаго. Денвер разгромил Миннесоту, а Лейкерс уступил Оклахому, несмотря на установленный рекорд ЛеБрона Джеймса.

Результаты матчей НБА за 7 февраля

Орландо – Нью-Йорк 98:102 (26:22, 22:18, 21:26, 29:36)

Орландо: Фульц (21 + 6 передач), Ф. Вагнер (18), Банкеро (16 + 8 подборов), Картер (13), Г. Харрис (3) – старт; М. Вагнер (13), Энтони (9), Саггс (3), Айзек (2), Бол (0).

Нью-Йорк: Брансон (25), Рэндл (22 + 14 подборов + 6 передач), Барретт (15), Граймс (9), Симс (8 + 9 подборов) – старт; Куикли (18), Топпин (3), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).

Новый Орлеан – Атланта 116:107 (33:35, 29:24, 29:22, 25:26)

Новый Орлеан: Ингрэм (30 + 8 передач + 5 потерь), Макколлум (21 + 7 передач), Мерфи (16), Валанчюнас (16 + 14 подборов), Джонс (11 + 9 подборов) – старт; Нэнс (7), Маршалл (7), Альварадо (6), Льюис (2).

Атланта: Мюррэй (19 + 7 передач), Янг (16 + 16 передач), Коллинз (15), Капела (13 + 8 подборов), Хантер (3) – старт; Богданович (22), Оконгву (8), Джонсон (6), Гриффин (5).

Бруклин – Финикс 112:116 (25:24, 26:33, 30:30, 31:29)

Бруклин: Томас (43), Клэкстон (17 + 13 подборов), Харрис (8), О'Нил (3 + 6 передач), Симмонс (2 + 6 передач) – старт; Уоррен (17), Самнер (7), Шарп (6), Смит (5), Дьюк (4), Миллс (0).

Финикс: Эйтон (35 + 15 подборов), Бриджес (21 + 8 подборов), Букер (19 + 6 передач), К. Джонсон (14), Пол (9 + 12 передач + 5 перехватов) – старт; Лэндейл (7), Д. Ли (5), Уэйнрайт (3), Крэйг (3), Шарич (0), С. Ли (0).

Мемфис – Чикаго 104:89 (26:14, 23:25, 23:36, 32:14)

Мемфис: Морэнт (34 + 7 передач), Джарен Джексон (24 + 5 блок-шотов), Бэйн (17), Тиллман (6), Брукс (5) – старт; Кларк (13 + 13 подборов), Альдама (5), Кончар (0), Грин (0), Джонс (0).

Чикаго: Вучевич (28 + 17 подборов + 6 передач), Лавин (24), Досунму (14 + 6 передач), Уильямс (9), Карузо (2) – старт; Д. Джонс (5), Уайт (4), Драммонд (3), Драгич (0).

Денвер – Миннесота 146:112 (49:19, 30:29, 31:27, 36:37)

Денвер: Портер (30), Гордон (24 + 8 передач), Йокич (20 + 12 подборов + 16 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Б. Браун (9) – старт; Чанчар (12), Смит (8 + 7 передач), К. Браун (8), Грин (7), Уотсон (7), Уайт (5), Рид (5).

Миннесота: Эдвардс (19), Рид (11), Расселл (10), Макдэниэлс (4), Гобер (0) – старт; Гарза (19 + 9 подборов), Майнотт (11), Райан (11), Найт (9), Форбс (7), Принс (5), Науэлл (4), Мур (2), Маклафлин (0).

Лейкерс – Оклахома-Сити 130:133 (34:36, 32:40, 33:28, 31:29)

Лейкерс: Джеймс (38 + 7 подборов), Хатимура (14), Дэвис (13 + 8 подборов), Шредер (10), Беверли (7) – старт; Уэстбрук (27 + 8 передач + 6 потерь), Браун (9), Уокер (8), Брайант (4), Ривз (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 8 передач + 5 потерь), Джейлен Уильямс (25 + 7 подборов + 6 перехватов), Гидди (20 + 6 передач), Джейлин Уильямс (14 + 7 подборов + 7 передач), К. Уильямс (8) – старт; Мускала (16), Джо (15), Уиггинс (5), Мэнн (0).