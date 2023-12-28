Пять главных событий 2023 года: Киберспорт

В эпоху цифровой революции киберспорт становится неотъемлемой частью культурного и спортивного ландшафта, привлекая миллионы зрителей и участников со всего мира. Каждый год этот динамичный мир поражает нас новыми рекордами, эмоциями и неожиданными поворотами событий.

В данной статье мы рассмотрим самые яркие и значимые моменты киберспортивного календаря, которые оставили неизгладимый след в сердцах фанатов и определили новые стандарты в индустрии.

NaVi избавились от россиян и посадили в запас S1mple

24 февраля 2022 года россия вторглась в Украину, что привело к гуманитарному кризису и международной изоляции агрессора. Война также оказала влияние на киберспорт, и многие организации, включая NaVi, приняли меры, чтобы дистанцироваться от РФ.

Хотя далеко не сразу, но все же состав клуба по CS:GO покинули все россияне - летом ушли electronic и Perfecto.

Немного позднее NaVi объявили, что переводят в запас своего лидера Александра s1mple Костылева. Причина такого решения неизвестна, но основные версии - выгорание игрока и трудности с адаптацией с новой CS2.

В настоящее время NaVi сформировали новый состав, где вместо россиян подписали европейцев. Команда также пытается найти способ вернуть Костылева в команду, однако свою судьбу Александр будет решать сам.

Monte - новая сила в украинском киберспорте

Monte – это украинская команда, основанная в 2022 году. Она была основана в разгаре полномасштабной войны в Украине, и ее основатели хотели создать коллектив, который будет представлять страну на международной арене.

В состав команды вошли как перспективные игроки из Украины, так и несколько иностранцев. После определенного времени поиска идеального состава, в 2023 году команда заняла 5-е место на BLAST.tv Paris Major, а также выиграла несколько других турниров. Monte занимает 7-е место в рейтинге HLTV.

Monte является одним из самых успешных в истории местного киберспорта. Она доказала, что украинские игроки могут успешно конкурировать с лучшими командами мира, используя как скелет наших соотечественников.

Выход долгожданной CS2

CS2 вышла 27 сентября 2023 года. Игра заменила собой CS:GO в Steam. Она получила множество положительных и также отрицательных отзывов от критиков и игроков.

Новый шутер работает на движке Source 2 и содержит улучшенные визуальные эффекты и инструменты Workshop, обновленные карты, новую систему рейтингов, динамические дымовые гранаты и другие обновления.

Counter Strike 2 стала новым стандартом для шутеров от первого лица. Она привнесла в жанр множество новых возможностей и инноваций.

Мизерные призовые на The International

Главным событием года в мире Dota 2, как обычно, стал The International, но в этом году исколюжчительно в негативном ключе. TI-2023 не просто побил рекорд, а можно сказать буквально пробил дно, собрав наименьшие призовые в истории турнира. К моменту старта группового этапа не было собрано и трех млн долларов.

Valve сложли свою полтора млн в призовой фонд, а остальную сумму должны были добрать игроки за счет покупок баттлпаса. Но в этом году канадская компания решила изменить формат, возродив Компендиум, который совершенно не понравился игрокам. Вместо огромного количества внутриигровой косметики и эксклюзивных скинов Valve решила приобщить игроков к просмотру киберспорта. Это стало огромной ошибкой.

Оказалось, что огромного проценту аудитории Dota 2 плевать на TI, а вот на внутриигровую косметику - нет. Посему Компендиум был принят прохладно, куплен рекордно низкое количество раз, а тренеры команд-участниц шутили, что даже комментаторы получили по итогу большие призовые.

Пиковый онлайн по League of Legends

Не так давно прошел турнир 2023 World Championship по League of Legends в Южной Корее, где 22 команды разыграли разыграли призовой фонд в размере 2,225 млн долларов.

Примечательность данного ивента состояла в том, что онлайн-трансляцию просмотрели более 6,4 млн человек, не включая китайских поклонников. Наибольшее количество зрителей было зарегистрировано во время встречи между T1 из Кореи и Weibo Gaming из Китая в финальном матче. Схватка между T1 и Weibo Gaming установила новый рекорд просмотров в киберспортивной истории, делая Worlds 2023 наиболее популярным чемпионатом.

Из общего числа зрителей около 2 млн пришли из Кореи, а англоязычная аудитория составила 1,6 млн. Отметим, предыдущий рекорд, установленный на Free Fire World Series в 2021 году, составлял 5,4 млн онлайн-зрителей.

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