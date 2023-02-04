IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
В польском городе Катовице с 4 по 12 февраля состоится турнир IEM Katowice, на котором сыграют 16 коллективов со всего мира. Призовой фонд турнира - 1,000,000 долларов.
Турнир стартует с групповой стадии, на которой команды поделены на две восьмерки. Победитель каждой группы выйдет напрямую в полуфинал плей-офф турнира, а проигравший в финале верхней сетки группы сыграет в 1/4 финала с победителем нижней сетки.
Группа А: Liquid, NaVi, FaZe, G2, Cloud9, BIG, IHC Esports, Spirit
Группа В: Heroic, OG, Vitality, MOUZ, NIP, Outsiders, Fnatic, Complexity
Турнирная сетка и результаты матчей IEM Katowice
Суббота, 4 февраля
Группа A, 13:30 | Cloud9 - NaVi, матч №1
Группа A, 13:30 | G2 - BIG, матч №2
Группа A, 17:00 | FaZe - Spirit, матч №3
Группа B, 17:00 | Vitality - Ninja in Pijamas, матч №4
Группа A, 20:30 | Liquid - IHC Esports, матч №5
Группа B, 20:30 | OG - MOUZ, матч №6
Воскресенье, 5 февраля
Группа B, 13:30 | Heroic - Complexity, матч №7
Группа B, 13:30 | Outsiders - Fnatic, матч №8
Группа A, 17:00 | первый полуфинал верхней сетки
Группа A, 17:00 | первый четвертьфинал нижней сетки
Группа A, 20:30 | второй полуфинал верхней сетки
Группа A, 20:30 | второй четвертьфинал нижней сетки
Понедельник, 6 февраля
Группа B, 13:30 | первый четвертьфинал нижней сетки
Группа B, 13:30 | второй четвертьфинал нижней сетки
Группа B, 17:00 | первый полуфинал верхней сетки
Группа B, 17:00 | второй полуфинал верхней сетки
Группа A, 20:30 | первый полуфинал нижней сетки
Группа A, 20:30 | второй полуфинал нижней сетки
Вторник, 7 февраля
Группа B, 13:30 | первый полуфинал нижней сетки
Группа B, 13:30 | второй полуфинал нижней сетки
Группа A, 17:00 | финал нижней сетки
Группа A, 17:00 | финал верхней сетки
Группа B, 20:30 | финал нижней сетки
Группа B, 20:30 | финал верхней сетки
Пятница, 9 февраля
16:30 | Четвертьфинал #1
20:00 | Четвертьфинал #2
Суббота, 10 февраля
16:30 | Полуфинал #1
20:00 | Полуфинал #2
Воскресенье, 11 февраля
17:00, Гранд-финал
На ISPORT также будут доступны видео онлайн-трансляции всех матчей IEM Katowice 2023. Отметим, что действующим чемпионом турнира является команда FaZe Clan.