IEM Katowice 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO

ISPORT представляет календарь матчей и результаты встреч турнира по Counter Strike.

В польском городе Катовице с 4 по 12 февраля состоится турнир IEM Katowice, на котором сыграют 16 коллективов со всего мира. Призовой фонд турнира - 1,000,000 долларов.

Турнир стартует с групповой стадии, на которой команды поделены на две восьмерки. Победитель каждой группы выйдет напрямую в полуфинал плей-офф турнира, а проигравший в финале верхней сетки группы сыграет в 1/4 финала с победителем нижней сетки.

Группа А: Liquid, NaVi, FaZe, G2, Cloud9, BIG, IHC Esports, Spirit

Группа В: Heroic, OG, Vitality, MOUZ, NIP, Outsiders, Fnatic, Complexity

Турнирная сетка и результаты матчей IEM Katowice

Суббота, 4 февраля

Группа A, 13:30 | Cloud9 - NaVi, матч №1

Группа A, 13:30 | G2 - BIG, матч №2

Группа A, 17:00 | FaZe - Spirit, матч №3

Группа B, 17:00 | Vitality - Ninja in Pijamas, матч №4

Группа A, 20:30 | Liquid - IHC Esports, матч №5

Группа B, 20:30 | OG - MOUZ, матч №6

Воскресенье, 5 февраля

Группа B, 13:30 | Heroic - Complexity, матч №7

Группа B, 13:30 | Outsiders - Fnatic, матч №8

Группа A, 17:00 | первый полуфинал верхней сетки

Группа A, 17:00 | первый четвертьфинал нижней сетки

Группа A, 20:30 | второй полуфинал верхней сетки

Группа A, 20:30 | второй четвертьфинал нижней сетки

Понедельник, 6 февраля

Группа B, 13:30 | первый четвертьфинал нижней сетки

Группа B, 13:30 | второй четвертьфинал нижней сетки

Группа B, 17:00 | первый полуфинал верхней сетки

Группа B, 17:00 | второй полуфинал верхней сетки

Группа A, 20:30 | первый полуфинал нижней сетки

Группа A, 20:30 | второй полуфинал нижней сетки

Вторник, 7 февраля

Группа B, 13:30 | первый полуфинал нижней сетки

Группа B, 13:30 | второй полуфинал нижней сетки

Группа A, 17:00 | финал нижней сетки

Группа A, 17:00 | финал верхней сетки

Группа B, 20:30 | финал нижней сетки

Группа B, 20:30 | финал верхней сетки

Пятница, 9 февраля

16:30 | Четвертьфинал #1

20:00 | Четвертьфинал #2

Суббота, 10 февраля

16:30 | Полуфинал #1

20:00 | Полуфинал #2

Воскресенье, 11 февраля

17:00, Гранд-финал

На ISPORT также будут доступны видео онлайн-трансляции всех матчей IEM Katowice 2023. Отметим, что действующим чемпионом турнира является команда FaZe Clan.