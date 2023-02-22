ESL Pro League Season 17: расписание, результаты и формат турнира
Сезон турниров по Counter Strike: Global Offensive продолжается 17-м сезоном ESL Pro League, который пройдет с 22 февраля по конец марта.
Соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет на Мальте. Призовой фонд - 850 тысяч долларов.
Формат
В течение турнира состоятся две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определится и гранд-финалом.
Групповой этап:
- Четыре группы по восемь команд;
- В каждой группе формат "третьего шанса";
- Все матчи в bo3 формате
- Четыре лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф:
- - победители каждой группы выходят в четвертьфинал;
- - вторые места группы выходят до 2 раунда плей-офф, где будут сеяными;
- - третьи места групп выходят в 1 раунд плей-офф, где будут сеяными;
- - четвертые места групп выходят в 1 раунд плей-офф, где будут не сеяными;
Плей-офф:
- стандартный плей-офф на выбывание после поражения;
- Все матчи (кроме гранд-финала) в формате bo3
- Гранд-финал в формате bo5
ESL Pro League Season 17 турнирная сетка и результаты матчей
Группа А
Участники: Outsiders, IHC Esports, MIBR, Fnatic, Cloud9, Evil Geniuses, G2 Esports, Eternal Fire
22.02, 17:00 | Outsiders - IHC Esports
22.02, 17:00 | MIBR - Fnatic
22.02, 20:30 | Cloud9 - Evil Geniuses
22.02, 20:30 | G2 Esports - Eternal Fire
23.02, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
23.02, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
23.02, 17:00 | полуфинал верхней сетки
23.02, 20:30 | полуфинал верхней сетки
24.02, 17:00 | полуфинал нижней сетки
24.02, 20:00 | полуфинал нижней сетки
25.02, 13:30 | поединок за 8-е место
25.02, 17:00 | поединок за 3-е место
25.02, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места
26.02, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места
26.02, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место
26.02, 20:30 | поединок за 4-е место
Группа B
Участники: Heroic, Movistar Riders, BIG, Complexity, Imperial Esports, FURIA Esports, SAW, MOUZ
01.03, 17:00 | Heroic - Movistar Riders
01.03, 17:00 | BIG - Complexity
01.03, 20:30 | FURIA - Imperial
01.03, 20:30 | SAW - MOUZ
02.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
02.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
02.03, 17:00 | полуфинал верхней сетки
02.03, 20:30 | полуфинал верхней сетки
03.03, 17:00 | полуфинал нижней сетки
03.03, 20:00 | полуфинал нижней сетки
04.03, 13:30 | поединок за 8-е место
04.03, 17:00 | поединок за 3-е место
04.03, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места
05.03, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места
05.03, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место
05.03, 20:30 | поединок за 4-е место
Группа C
Участники: FaZe Clan, Rooster, paiN Gaming, Ninjas in Pyjamas, OG, 00 Nation, Grayhound, Team Vitality
08.03, 17:00 | FaZe Clan - Rooster
08.03, 17:00 | paiN - Нинджас в Пиджаме
08.03, 20:30 | OG - 00 Nation
08.03, 20:30 | Grayhound - Team Vitality
09.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
09.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
09.03, 17:00 | полуфинал верхней сетки
09.03, 20:30 | полуфинал верхней сетки
10.03, 17:00 | полуфинал нижней сетки
10.03, 20:00 | полуфинал нижней сетки
11.03, 13:30 | поединок за 8-е место
11.03, 17:00 | поединок за 3-е место
11.03, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места
12.03, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места
12.03, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место
12.03, 20:30 | поединок за 4-е место
Группа D
Участники: Team Liquid, Rare Atom, ATK, ENCE, Team Spirit, Astralis, forZe, Natus Vincere
15.03, 17:00 | Liquid - Rare Atom
15.03, 17:00 | ATK - ENCE
15.03, 20:30 | Spirit - Astralis
15.03, 20:30 | forZe - NaVi
16.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
16.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки
16.03, 17:00 | полуфинал верхней сетки
16.03, 20:30 | полуфинал верхней сетки
17.03, 17:00 | полуфинал нижней сетки
17.03, 20:00 | полуфинал нижней сетки
18.03, 13:30 | поединок за 8-е место
18.03, 17:00 | поединок за 3-е место
18.03, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места
19.03, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места
19.03, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место
19.03, 20:30 | поединок за 4-е место
Плей-офф
21.03, 16:30 | первый матч раунда №1
21.03, 16:30 | второй матч раунда №1
21.03, 20:00 | третий матч раунда №1
21.03, 20:00 | четвертый матч раунда №1
22.03, 16:30 | первый матч раунда №2
22.03, 16:30 | второй матч раунда №2
22.03, 20:00 | третий матч раунда №2
22.03, 20:00 | четвертый матч раунда №2
23.03, 16:30 | Первый четвертьфинал
23.03, 20:00 | Второй четвертьфинал
24.03, 16:30 | Третий четвертьфинал
24.03, 20:00 | Четвертый четвертьфинал
25.03, 16:30 | Первый полуфинал
25.03, 20:00 | Второй полуфинал
26.03, 17:00 | Гранд-финал