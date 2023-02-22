ESL Pro League Season 17: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей турнира по Counter Strike.

Сезон турниров по Counter Strike: Global Offensive продолжается 17-м сезоном ESL Pro League, который пройдет с 22 февраля по конец марта.

Соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет на Мальте. Призовой фонд - 850 тысяч долларов.

Формат

В течение турнира состоятся две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определится и гранд-финалом.

Групповой этап:

Четыре группы по восемь команд;

В каждой группе формат "третьего шанса";

Все матчи в bo3 формате

Четыре лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф:

- победители каждой группы выходят в четвертьфинал;

- вторые места группы выходят до 2 раунда плей-офф, где будут сеяными;

- третьи места групп выходят в 1 раунд плей-офф, где будут сеяными;

- четвертые места групп выходят в 1 раунд плей-офф, где будут не сеяными;

Плей-офф:

стандартный плей-офф на выбывание после поражения;

Все матчи (кроме гранд-финала) в формате bo3

Гранд-финал в формате bo5

ESL Pro League Season 17 турнирная сетка и результаты матчей

Группа А

Участники: Outsiders, IHC Esports, MIBR, Fnatic, Cloud9, Evil Geniuses, G2 Esports, Eternal Fire

22.02, 17:00 | Outsiders - IHC Esports

22.02, 17:00 | MIBR - Fnatic

22.02, 20:30 | Cloud9 - Evil Geniuses

22.02, 20:30 | G2 Esports - Eternal Fire

23.02, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

23.02, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

23.02, 17:00 | полуфинал верхней сетки

23.02, 20:30 | полуфинал верхней сетки

24.02, 17:00 | полуфинал нижней сетки

24.02, 20:00 | полуфинал нижней сетки

25.02, 13:30 | поединок за 8-е место

25.02, 17:00 | поединок за 3-е место

25.02, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места

26.02, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места

26.02, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место

26.02, 20:30 | поединок за 4-е место

Группа B

Участники: Heroic, Movistar Riders, BIG, Complexity, Imperial Esports, FURIA Esports, SAW, MOUZ

01.03, 17:00 | Heroic - Movistar Riders

01.03, 17:00 | BIG - Complexity

01.03, 20:30 | FURIA - Imperial

01.03, 20:30 | SAW - MOUZ

02.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

02.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

02.03, 17:00 | полуфинал верхней сетки

02.03, 20:30 | полуфинал верхней сетки

03.03, 17:00 | полуфинал нижней сетки

03.03, 20:00 | полуфинал нижней сетки

04.03, 13:30 | поединок за 8-е место

04.03, 17:00 | поединок за 3-е место

04.03, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места

05.03, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места

05.03, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место

05.03, 20:30 | поединок за 4-е место

Группа C

Участники: FaZe Clan, Rooster, paiN Gaming, Ninjas in Pyjamas, OG, 00 Nation, Grayhound, Team Vitality

08.03, 17:00 | FaZe Clan - Rooster

08.03, 17:00 | paiN - Нинджас в Пиджаме

08.03, 20:30 | OG - 00 Nation

08.03, 20:30 | Grayhound - Team Vitality

09.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

09.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

09.03, 17:00 | полуфинал верхней сетки

09.03, 20:30 | полуфинал верхней сетки

10.03, 17:00 | полуфинал нижней сетки

10.03, 20:00 | полуфинал нижней сетки

11.03, 13:30 | поединок за 8-е место

11.03, 17:00 | поединок за 3-е место

11.03, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места

12.03, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места

12.03, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место

12.03, 20:30 | поединок за 4-е место

Группа D

Участники: Team Liquid, Rare Atom, ATK, ENCE, Team Spirit, Astralis, forZe, Natus Vincere

15.03, 17:00 | Liquid - Rare Atom

15.03, 17:00 | ATK - ENCE

15.03, 20:30 | Spirit - Astralis

15.03, 20:30 | forZe - NaVi

16.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

16.03, 13:30 | четвертьфинал нижней сетки

16.03, 17:00 | полуфинал верхней сетки

16.03, 20:30 | полуфинал верхней сетки

17.03, 17:00 | полуфинал нижней сетки

17.03, 20:00 | полуфинал нижней сетки

18.03, 13:30 | поединок за 8-е место

18.03, 17:00 | поединок за 3-е место

18.03, 20:30 | поединок №1 за 6-7 места

19.03, 13:30 | поединок №2 за 6-7 места

19.03, 17:00 | финал верхней сетки, матч за 1-е место

19.03, 20:30 | поединок за 4-е место

Плей-офф

21.03, 16:30 | первый матч раунда №1

21.03, 16:30 | второй матч раунда №1

21.03, 20:00 | третий матч раунда №1

21.03, 20:00 | четвертый матч раунда №1

22.03, 16:30 | первый матч раунда №2

22.03, 16:30 | второй матч раунда №2

22.03, 20:00 | третий матч раунда №2

22.03, 20:00 | четвертый матч раунда №2

23.03, 16:30 | Первый четвертьфинал

23.03, 20:00 | Второй четвертьфинал

24.03, 16:30 | Третий четвертьфинал

24.03, 20:00 | Четвертый четвертьфинал

25.03, 16:30 | Первый полуфинал

25.03, 20:00 | Второй полуфинал

26.03, 17:00 | Гранд-финал