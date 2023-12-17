Карри и одноклубник Леня установили новые снайперские рекорды НБА

Киган Мюррей был близок к тому, чтобы превзойти одно из самых значимых бросковых достижений.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА прошел ряд матчей.

В одном из них Голден Стэйт на своем паркете одолел Бруклин со счетом 124:120. Лучшим игроком победившей команды стал ее лидер Стеф Карри, набравший 37 очков.

"Шеф" забросил шесть из восьми трехочковых, один из которых позволил ему стать первым игроком в истории лиги, кому удалось преодолеть планку в 3500 заброшенных трехочковых, сообщает официальный сайт НБА.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the first player in NBA history to reach 3,500 career threes! pic.twitter.com/AMdzyGNmyi — NBA (@NBA) December 17, 2023

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Для этого ему понадобилось провести 905 матчей, в которых он реализовал 42,7% бросков с дальней дистанции.

К тому же, в другом поединке Сакраменто обыграл Юту со счетом 125:104, где блистал второгодка Кингз Киган Мюррей.

По информации ESPN, 23-летний форвард установил новый рекорд НБА, забросив одиннадцать бросков из-за дуги подряд.

WHAT AN INCREDIBLE PERFORMANCE FOR KEEGAN MURRAY 🎯 pic.twitter.com/FycH2vy7v3 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 17, 2023

Всего же он забросил двенадцать трехочковых, обновив рекорд франшизы, которым ранее обладал Бадди Хилд (11).

Watch all 12 of Keegan Murray's 3-pointers from his 47-point career night! pic.twitter.com/gedyM7nlal — NBA (@NBA) December 17, 2023

При этом ему не хватило всего двух попаданий, чтобы повторить абсолютный рекорд НБА по общему количеству заброшенных трехочковых за матч. Рекорд установил Клэй Томпсон в 2018 году, забросив четырнадцать бросков с дальней дистанции в матче против Чикаго.

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