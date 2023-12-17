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Карри и одноклубник Леня установили новые снайперские рекорды НБА

Киган Мюррей был близок к тому, чтобы превзойти одно из самых значимых бросковых достижений.
Сегодня, 11:36
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА прошел ряд матчей.

В одном из них Голден Стэйт на своем паркете одолел Бруклин со счетом 124:120. Лучшим игроком победившей команды стал ее лидер Стеф Карри, набравший 37 очков.

"Шеф" забросил шесть из восьми трехочковых, один из которых позволил ему стать первым игроком в истории лиги, кому удалось преодолеть планку в 3500 заброшенных трехочковых, сообщает официальный сайт НБА.

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Для этого ему понадобилось провести 905 матчей, в которых он реализовал 42,7% бросков с дальней дистанции.

К тому же, в другом поединке Сакраменто обыграл Юту со счетом 125:104, где блистал второгодка Кингз Киган Мюррей.

По информации ESPN, 23-летний форвард установил новый рекорд НБА, забросив одиннадцать бросков из-за дуги подряд.

Всего же он забросил двенадцать трехочковых, обновив рекорд франшизы, которым ранее обладал Бадди Хилд (11).

При этом ему не хватило всего двух попаданий, чтобы повторить абсолютный рекорд НБА по общему количеству заброшенных трехочковых за матч. Рекорд установил Клэй Томпсон в 2018 году, забросив четырнадцать бросков с дальней дистанции в матче против Чикаго.

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