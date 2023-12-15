Чикаго пытался обменять ЛаВина на звезду Кливленда

Результат данной попытки все прекрасно понимают.

Недавно появилась информация, что Чикаго открыт к тому, чтобы обменять одну из своих звезд, а именно Зака ЛаВина.

Теперь же стало известно, что "быки" уже успели выступить в качестве инициатора потенциального трейда.

Как сообщает NBACentral со ссылкой на журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, Чикаго пытался договориться с Кливлендом об обмене ЛаВина.

По информации источника, Буллз взамен хотели получить разыгрывающего Дариуса Гарлэнда. Но так как никто не сообщил о договоренности между клубами, нетрудно понять, что обмен провалился.

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Напомним, что Зак ЛаВин будет вынужден пропустить еще некоторое время из-за проблем с правой ногой.

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