iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Чикаго пытался обменять ЛаВина на звезду Кливленда

Результат данной попытки все прекрасно понимают.
Сегодня, 20:24
Зак ЛаВин / Getty Images
Зак ЛаВин / Getty Images

Недавно появилась информация, что Чикаго открыт к тому, чтобы обменять одну из своих звезд, а именно Зака ЛаВина.

Теперь же стало известно, что "быки" уже успели выступить в качестве инициатора потенциального трейда.

Как сообщает NBACentral со ссылкой на журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, Чикаго пытался договориться с Кливлендом об обмене ЛаВина.

По информации источника, Буллз взамен хотели получить разыгрывающего Дариуса Гарлэнда. Но так как никто не сообщил о договоренности между клубами, нетрудно понять, что обмен провалился.

Читай также: Ховард снова отклонил обвинения мужчины в сексуальном насилии

Напомним, что Зак ЛаВин будет вынужден пропустить еще некоторое время из-за проблем с правой ногой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Кливленд Кавальерс Зак Лавин Дариус Гарлэнд

Статьи по теме

НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Кливленд, Голден Стэйт уступил Клипперс НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Кливленд, Голден Стэйт уступил Клипперс
Звезда Чикаго пропустит еще три-четыре недели из-за травмы Звезда Чикаго пропустит еще три-четыре недели из-за травмы
НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс21:30
Бокс: расписание боев
Формула 121:22
Ред Булл раскрыл секрет своего доминирования в 2023 году
Киберспорт21:15
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
20:50
Украина разгромила Бельгию в рамках отбора на чемпионат мира по футзалу
НБА20:46
Рынок свободных агентов: Сакраменто Леня взял экс-игрока Лейкерс и Голден Стэйт
НБА20:24
Чикаго пытался обменять ЛаВина на звезду Кливленда
Европа20:18
Месси придумал новый вкус чипсов известного бренда
Европа19:51
Многострадальный хавбек Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Айнтрахте
Другие страны19:49
Клубный чемпионат мира-2023: Урава сыграет с Ман Сити в полуфинале, Аль-Ахли и Аль-Иттихад поспорят за последнюю путевку
НБА19:34
Ховард снова отклонил обвинения мужчины в сексуальном насилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK