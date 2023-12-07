Звезда Чикаго пропустит еще три-четыре недели из-за травмы

Забавно, но без него Буллз только побеждают.

Защитник Чикаго Буллз Зак ЛаВин пропустит еще примерно три-четыре недели из-за воспаления правой стопы, сообщает The Athletic.

По этой же причине 28-летний баскетболист пропустил последние три матча команды - и все они завершились победой "быков".

В нынешнем сезоне ЛаВин набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 3,4 передачи за игру. На данный момент Чикаго занимает двенадцатое место Восточной конференции, имея баланс побед 8-14.

Читай также: ЛеБрон раскритиковал власти США за бездействие в контроле оружия

Напомним, что в ноябре появилась информация, что команды изучают возможность выменять Зака ЛаВина, от которого Чикаго не против избавиться.

У Зака ЛаВина действует второй сезон пятилетнего контракта с максимальной суммой в 215 миллионов долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!