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Баскетбол

Звезда Чикаго пропустит еще три-четыре недели из-за травмы

Забавно, но без него Буллз только побеждают.
Вчера, 22:08
Зак ЛаВин / Getty Images
Зак ЛаВин / Getty Images

Защитник Чикаго Буллз Зак ЛаВин пропустит еще примерно три-четыре недели из-за воспаления правой стопы, сообщает The Athletic.

По этой же причине 28-летний баскетболист пропустил последние три матча команды - и все они завершились победой "быков".

В нынешнем сезоне ЛаВин набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 3,4 передачи за игру. На данный момент Чикаго занимает двенадцатое место Восточной конференции, имея баланс побед 8-14.

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Напомним, что в ноябре появилась информация, что команды изучают возможность выменять Зака ЛаВина, от которого Чикаго не против избавиться.

У Зака ЛаВина действует второй сезон пятилетнего контракта с максимальной суммой в 215 миллионов долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Зак Лавин

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