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Баскетбол

Команды НБА готовятся к провалу Чикаго и обмену ЛаВина

Организация стоит на грани того, чтобы уйти в перестройку после неудачного проекта.
Сегодня, 15:34
Зак ЛаВин / Getty Images
Зак ЛаВин / Getty Images

В ближайшее время Чикаго может уйти в вынужденную перестройку, сообщает The Athletic.

С момента создания трио ЛаВин-ДеРозан-Вучевич "быки" так ничего и не добились, а в нынешнем сезоне они стартовали 4-7.

И пока Буллз не могут договориться с ДеРозаном об условиях продления контракта, ЛаВин в свою очередь договорился с фронт-офисом клуба о том, что они рассмотрят опцию с его обменом.

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По информации источника, большая часть лиги внимательно следит за ситуацией. Главными фаворитами на ЛаВина считаются Лейкерс, Майами и Филадельфия.

В нынешнем сезоне Зак ЛаВин набирает в среднем 21.9 очка, 3.0 передачи и 4.8 подбора за матч, выйдя в старте во всех 11 играх регулярки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз ДеМар ДеРозан Никола Вучевич Зак Лавин

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