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ЛеБрон раскритиковал власти США за бездействие в контроле оружия

Недавняя стрельба в Университете Невады вынудила "Короля" высказаться на больную для американцев тему.
Сегодня, 18:03
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

В среду, 6 декабря, в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе состоялась стрельба, в результате которой погибли по крайней мере три человека.

Именно в этом городе пройдут полуфиналы и финал дебютного внутрисезонного турнира НБА.

ЛеБрон Джеймс, который вместе с Лейкерс встретится с Новым Орлеаном в рамках данного турнира, не мог не прокомментировать трагедию.

"Да, мой брат из дома написал мне сообщение и сказал, чтобы я был здесь в безопасности, потому что он слышал о стрельбе в Университете Невады", - цитирует ЛеБрона ESPN.

"Прежде всего, мои соболезнования семьям, потерявшим близких, родных, друзей. Это просто возвращает нас к тому, что я уже говорил об оружии в Америке. Я думаю, что это такой длинный разговор, но мы продолжаем иметь дело с одной и той же историей, одним и тем же разговором каждый раз, когда это происходит, и это продолжает происходить".

"Возможность получить пистолет, возможность делать эти вещи снова и снова и снова, и при этом не происходит никаких изменений, буквально смехотворна. Нет никакого смысла в том, что мы продолжаем терять невинные жизни в кампусах, школах, на торговых рынках, в кинотеатрах и т. д. Это нелепо".

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Лига планирует провести минуту молчания перед полуфинальными матчами, которые пройдут в ночь на пятницу, 8 декабря.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей внутрисезонного турнира НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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