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Экс-тренер Шахтера получил предложение от французского топ-клуба

Паулу Фонсека может возглавить Марсель
Сегодня, 13:54
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека летом может сменить место работы.

Как сообщает журналист Николо Скира, Марсель сделал португальцу предложение контракта до 2026 года. Финансовые детали неизвестны.

Сейчас Паулу возглавляет Лилль, но ранее сообщал, что может покинуть клуб летом.

Отметим, что провансальцы рассматривали подписание Фонсеки еще прошлым летом, но тогда остановились на Марселино Гарсии Торали.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пауло Фонсека

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