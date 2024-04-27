Экс-тренер Шахтера получил предложение от французского топ-клуба

Экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека летом может сменить место работы.

Как сообщает журналист Николо Скира, Марсель сделал португальцу предложение контракта до 2026 года. Финансовые детали неизвестны.

Сейчас Паулу возглавляет Лилль, но ранее сообщал, что может покинуть клуб летом.

Отметим, что провансальцы рассматривали подписание Фонсеки еще прошлым летом, но тогда остановились на Марселино Гарсии Торали.

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