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Футбол

Экс-тренер Шахтера получил жесткое наказание за нападение на арбитра

Португалец сможет вернуться к прямому исполнению обязанностей только в конце года.
Вчера, 23:05
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

В рамках 24 тура Лиги 1 Лион Паулу Фонсеки победил Брест.

Для самого Паулу, впрочем, матч запомнится с негативной стороны, ведь в конце игры португалец накричал на арбитра Бастиена Мийо и едва не набросился на него.

Инцидент начала рассматривать французская федерация футбола, которая в итоге, вынесла серьезный приговор специалисту. Наставник «львов» получил дисквалификацию на 9 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что поступок Фонсеки мог быть вызван стрессом из-за войны в Украине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пауло Фонсека

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