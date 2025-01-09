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Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко

Пауло Фонсеку "сватают" в Эвертон.
Сегодня, 19:37
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Английский журналист Бен Джейкобс назвал претендентов на пост тренера Эвертона, который неожиданно стал вакантным.

Как сообщает инсайдер, руководство «ирисок» рассматривает возвращение Дэвида Мойеса, который является наиболее успешными тренером мерсисайдцев в новейшей истори

Также среди кандидатов экс-тренер Милана и Шахтера Пауло Фонсека, которого «россонери» уволили после неудачного старта сезона.

Отмечается, что Жозе Моуринью не рассматривают, ведь у него конфликт с новыми владельцами, которые также владеют Ромой.

Джейкоб рассказал, что игроки Эвертона не знали об увольнении Дайча, а также, что в целом руководство было удовлетворено работой англичанина, но по ряду причин, в частности, из-за того, что у Шона заканчивается контракт, решили, что назначение нового рулевого - лучшее решение.

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