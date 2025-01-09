Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии

Английский Эвертон неожиданно объявил об увольнении тренерского штаба.

Как сообщила пресс-служба «ирисок», руководство клуба решило уволить Шона Дайча с поста главного тренера

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Ассистенты Дайча также покидают коллектив. Временно исполнять обязанности наставника взрослой команды будет дуэт легенд клуба Лейтона Бейнса и Шеймуса Коулмана.

Стоит сказать, что уже сегодня Эвертон будет играть против Питерборо в Кубке Англии

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