iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии

Шона Дайча лишили его должности.
Сегодня, 19:08
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

Английский Эвертон неожиданно объявил об увольнении тренерского штаба.

Как сообщила пресс-служба «ирисок», руководство клуба решило уволить Шона Дайча с поста главного тренера

Читай также: Эвертон определился с судьбой Миколенко

Ассистенты Дайча также покидают коллектив. Временно исполнять обязанности наставника взрослой команды будет дуэт легенд клуба Лейтона Бейнса и Шеймуса Коулмана.

Стоит сказать, что уже сегодня Эвертон будет играть против Питерборо в Кубке Англии

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко Шон Дайч

Статьи по теме

Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко
Борнмут Забарного победил в "украинском дерби" Эвертон Миколенко, Брентфорд разгромил Саутгемптон Борнмут Забарного победил в "украинском дерби" Эвертон Миколенко, Брентфорд разгромил Саутгемптон
Ноттингем легко разобрался с Эвертоном и поднялся на вторую строчку Ноттингем легко разобрался с Эвертоном и поднялся на вторую строчку
Ювентус договорился о переходе защитника Барселоны Ювентус договорился о переходе защитника Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Европа21:41
Ювентус договорился о переходе защитника Барселоны
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: jL занял пятое место в рейтинге
Бокс20:59
Мунгия проведет реванш с Сурасом после сенсационного поражения
Европа20:25
Лунин остался в запасе Реала на матч Суперкубка Испании
Другие страны20:13
Бразильский клуб близок к подписанию Погба
Киберспорт19:41
NaVi проиграли в финале нижней сетки квалификации DreamLeague Season 25
Европа19:37
Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко
Украина19:30
Календарь Шахтера: "горняки" не удержали победу над Динамо Загреб в спарринге
Украина19:14
Динамо отчиталось о состоянии травмированных Бражко и Ярмоленко
Европа19:08
Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK