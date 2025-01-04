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Эвертон определился с судьбой Миколенко

Английский клуб доволен игрой украинца.
Сегодня, 11:30
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко, вероятно, останется в команде

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, руководство клуба хочет продлить контракт с футболистом.

Клуб начал переговоры с 25-летним украинцем о новом соглашении. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Миколенко провел 17 матчей за Эвертон во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что топ-клуб Серии А хочет уже зимой подписать Судакова.

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