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Топ-клуб Серии А хочет уже зимой подписать Судакова

В Наполи не забыли о Георгии.
Сегодня, 21:57
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Итальянский Наполи собирается возродить интерес к Георгию Судакову.

Как сообщает Transfermarkt, "партенопейцы" хотят подписать Судакова уже зимой этого года. Сумма, которую за Георгия готовы отдать - неизвестна.

Украинец возглавляет список из полузащитников, которых попытается зимой приобрести руководство «адзурри».

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи хочет подписать таланта Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Георгий Судаков

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