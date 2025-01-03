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Топ-клуб Италии интересуется талантом Челси

Ренату Вейга может перебраться в Наполи.
Сегодня, 20:33
Ренату Вейга / Getty Images
Ренату Вейга / Getty Images

Итальянский Наполи интересуется игроком Челси.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "партенопейцы" хотят подписать Ренату Вейгу, который перешел к «синим» только летом.

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Впрочем, есть одна преграда, которая мешает трансферу. Несмотря на нехватку игрового времени в этом сезоне, Энцо Мареска считает Вейгу важным для долгосрочного будущего.

В текущей кампании Ренату отыграл лишь 15 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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