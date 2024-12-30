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Наполи расторг контракт с ненужным тренеру защитником

Неаполитанцы распрощались с игроком, который ни разу не попал в заявку в этом сезоне.
Сегодня, 20:02
Мариу Руй / Getty Images
Мариу Руй / Getty Images

Наполи объявил о расторжении контракта с защитником Мариу Руем.

Главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте не рассчитывал на 33-летнего португальца и отстранил от основного состава, после того как тот летом отклонил несколько предложений о трансфере. Стороны распрощались по обоюдному согласию.

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На своем официальном сайте партенопейцы поблагодарили игрока за преданность на протяжении многих лет и пожелали всего наилучшего в дальнейшей карьере.

В нынешнем сезоне Руй ни разу не был включен в заявку Наполи, а выступал за неаполитанцев с 2017 года. Всего в составе команды защитник провел 227 матчей, забив три гола и отдав 26 результативных передач.

Вместе с партенопейцами португалец становился чемпионом и завоевал Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что Милан объявил о назначении нового главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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