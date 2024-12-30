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Милан объявил о назначении нового главного тренера

Сержиу Консейсау официально сменил Фонсеку.
Сегодня, 15:51
Сержиу Консейсау / acmilan.com
Сержиу Консейсау / acmilan.com

Сержиу Консейсау официально стал новым тренером Милана.

50-летний специалист заменил на этом посту уволенного накануне Паулу Фонсеку.

"Россонери" подписали с новым тренером контракт до 2026 года, к своим обязанностям Консейсау должен приступить немедленно.

Ранее португалец возглавлял Порту, с которым трижды выигрывал национальные чемпионат и кубок.

Также ранее Карло Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие его с Ромой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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