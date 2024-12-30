"Я очень привязан к Роме": Анчелотти прокомментировал возможное назначение в римский клуб

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие его с Ромой.

Напомним, что итальянский клуб будет искать летом себе нового тренера, а Анчелотти как раз, по слухам, летом останется без работы.

Тем не менее сам итальянец пока не спешит возглавлять римский клуб, заявив, что полностью сосредоточен на работе с нынешней командой.

"Сейчас много говорят о Роме, но я очень счастлив здесь. Работаю над тем, чтобы оставаться в Реале как можно дольше. Раньери – мой друг, и у него все очень хорошо, я очень рад за него.

Очевидно, что я очень привязан к Роме, с которой у меня всегда были связаны прекрасные воспоминания, но между словами и делами – целое море. Пока что мне хорошо здесь, и я не думаю о своем будущем.

В Мадриде круг никогда не замыкается, уже есть новая цель – Суперкубок Испании. Но это хорошо, потому что это поддерживает мотивацию. У меня контракт еще на два года, но контракт можно разорвать, а можно продлить", - приводит слова Анчелотти Джанлука ди Марцио.

Ранее также сообщалось, что Реал заинтересовался бывшей целью Барселоны.

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