Реал определился, кем попытается заменить Крооса

Мартин Субименди стал приоритетом для мадридского клуба.

Мадридский Реал определился с одним из ключевых летних трансферов, утверждает AS.

Клуб попытается подписать хавбека Сосьедада Мартина Субименди. Руководство видит в нем нового Тони Крооса.

Кроме того, полузащитник вписываются в рамки внутренней политики клуба, направленной на развитие испанских футболистов.

Напомним, что ранее 25-летнего испанца связывали с Барселоной, а сейчас им интересуется также Манчестер Сити. А с учетом полосы неудач, английский клуб может сделать предложение уже в январе.

Тем не менее, Реал все равно рассчитывают провернуть трансфер именно летом 2025 года.

Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Украины заинтересовал немало клубов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!