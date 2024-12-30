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Реал определился, кем попытается заменить Крооса

Мартин Субименди стал приоритетом для мадридского клуба.
Сегодня, 12:55
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Мадридский Реал определился с одним из ключевых летних трансферов, утверждает AS.

Клуб попытается подписать хавбека Сосьедада Мартина Субименди. Руководство видит в нем нового Тони Крооса.

Кроме того, полузащитник вписываются в рамки внутренней политики клуба, направленной на развитие испанских футболистов.

Напомним, что ранее 25-летнего испанца связывали с Барселоной, а сейчас им интересуется также Манчестер Сити. А с учетом полосы неудач, английский клуб может сделать предложение уже в январе.

Тем не менее, Реал все равно рассчитывают провернуть трансфер именно летом 2025 года. 

Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Украины заинтересовал немало клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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