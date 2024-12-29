Хавбек сборной Украины заинтересовал клубы из нескольких разных лиг

Иван Калюжный снова может поиграть за границей.

Хавбек Александрии и сборной Украины Иван Калюжный заинтересовал около десятка клубов, сообщает Динамомания.

Утверждается, что на Калюжного претендуют не только украинские, но и зарубежные клубы, включая бывшую лигу полузащитника.

Если говорить о топ-5 лигах, то в услугах Ивана заинтересованы неназванные немецкие клубы. Также есть интерес из Турции, США, Южной Кореи и Индии.

Именно в индийской лиге Калюжный отлично себя зарекомендовал, заслужив вызов в сборную.

Текущий контракт хавбека с Александрией заканчивается в 2025 году.

Ранее также стало известно, с кем Динамо проведет спарринги.

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