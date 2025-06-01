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Футбол

Хавбек сборной Украины и еще два игрока покинули Александрию

Серебряный призер УПЛ распрощался с рядом исполнителей.
Вчера, 12:50       Автор: Игорь Мищук
Иван Калюжный / ФК Александрия
Иван Калюжный / ФК Александрия

Александрия объявила о прекращении сотрудничества с Иваном Калюжным, Юрием Копиной и Сергеем Логиновым.

Как сообщает официальный сайт серебряного призера УПЛ, у всех троих игроков завершились сроки действия контрактов.

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Калюжный дебютировал за Александрию в феврале 2021 года. Всего провел 64 матча в чемпионате Украины, забив четыре гола. Еще два матча сыграл в Кубке Украины. В составе Александрии дебютировал за национальную сборную Украины, а всего за "сине-желтые" провел шесть матчей.

Копина дебютировал за "горожан" в августе 2021 года. В общей сложности отыграл 63 матча в чемпионате Украины, забив один гол. Еще пять матчей провел в Кубке Украины, где отличился одним забитым мячом.

Логинов дебютировал в составе Александрии в феврале 2023 года. Всего провел 37 матчей в Премьер-лиге, отличившись двумя забитыми голами. Еще два матча провел в Кубке Украины.

Напомним, ранее пост главного тренера Александрии покинул Руслан Ротань, после чего трудоустроился на аналогичную должность в Полесье.

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