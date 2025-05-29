Полесье объявило о назначении Ротаня на пост главного тренера команды

Новым главным тренером Полесья стал Руслан Ротань. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

43-летний специалист подписал контракт с клубом на три года. До этого Ротань покинул пост главного тренера Александрии, во главе которой стал серебряным призером УПЛ.

Ротань также возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023, и олимпийскую сборную Украины, с которой участвовал на Олимпиаде в Париже.

Прошлый сезон УПЛ Полесье закончило на четвертом месте и получило право сыграть в квалификации Лиги конференций. За два тура до конца сезона клуб отправил в отставку главного тренера Имада Ашура.

Ранее сообщалось, что Арда Туран - главный тренер Шахтера.

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