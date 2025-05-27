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Футбол

Арда Туран - главный тренер Шахтера

"Горняки" получили нового наставника.
Вчера, 21:40       Автор: Митя Шитко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Донецкий Шахтер сообщил о том, что Арда Туран стал новым главным тренером команды. "Горняки" объявили о назначении на экранах ТРЦ Gulliver в столице.

Последним клубом Турана был турецкий Эюпспор, с которым он занял шестое место, набрав 53 очка за 36 игр.

Турецкий специалист заменил на посту тренера Шахтера Марино Пушича, который покинул команду по итогу сезона. 

Пушич возглавил Шахтер в октябре 2023 года. С тех пор команда провела 71 матч, выиграв 44 из них. Также при хорвате донецкий клуб один раз выиграл УПЛ и дважды Кубок Украины. В текущем сезоне Шахтер закончил сезон на третьем месте.

Отметим, что спортивный директор "горняков" Палкин рассказал о причинах отставки Пушича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

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