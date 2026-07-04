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Харьков объявил о продлении контракт с игроком сборной Украины

Иван Калюжный останется в клубе.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Иван Калюжный / ФК Харьков
Иван Калюжный / ФК Харьков

ФК Харьков объявил о новом контракте Ивана Калюжного.

Напомним, что хавбек сборной Украины присоединился к харьковскому клубу перед предыдущим сезоном.

Калюжный провел 31 поединок, отметившись тремя голами и тремя ассистами, заработав себе новый контракт.

28-летний полузащитник подписал соглашение до 2030 года.

Ранее также сообщалось, что игрок Динамо может оказаться в Турции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Калюжный

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