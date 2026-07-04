Ключевой хавбек Англии выйдет в старте с Мексикой, несмотря на сильные боли

Отыграл почти весь матч с ДР Конго и готов выйти на поле в 1/8.

Главный тренер англичан Томас Тухель отметил, что Деклан Райс примет участие в игре 1/8 финала против Мексики.

Добавим, что сейчас полузащитник страдает от невралгических болей в задней поверхности бедра и пояснице.

По словам Тухеля, Райс сообщил о своём желании выйти на поле, из‑за этого в ближайшей игре Деклан, вероятнее всего, выйдет со старта, передаёт BBC.

А вот кто точно не будет участвовать в игре, так это Рис Джеймс - он ещё не вернулся к полноценным тренировкам после повреждения задней поверхности бедра.

К слову, игрок сборной Аргентины может перезапустить карьеру в Италии.

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