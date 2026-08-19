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Футбол

Ювентус хочет разорвать контракт со своим хавбеком

Артур станет свободным агентом.
Сегодня, 08:26       Автор: Андрей Безуглый
Артур / Getty Images
Артур / Getty Images

Ювентус намерен избавиться от Артура, пишет Фабрицио Романо.

Туринский клуб ведет переговоры с 30-летним бразильцем о расторжении контракта по взаимному согласию.

Напомним, что в 2020 году Ювентус купил хавбека у Барселоны за 80 млн евро.

Однако с 2022 года Артур ездил по арендам, проведя сезоны в Ливерпуле, Фиорентине, Жироне и Гремио.

Ранее также сообщалось, что Ювентус подписал нового голкипера.

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