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Саудовский клуб хочет подписать лидера Астон Виллы

Олли Уоткинс не прочь переехать.
Сегодня, 09:15       Автор: Антон Федорцив
Олли Уоткинс / Getty Images
Олли Уоткинс / Getty Images

Аль-Хиляль нацелился на подписание Олли Уоткинса, пишет The Athletic.

Бирмингемцы получили предложение в размере 45 млн евро, однако ответили отказом.

Клуб намерен сохранить в составе 30-летнего англичанина, чей контракт рассчитан до 2028 года.

При этом источник пишет, что Аль-Хиляль попробует все же убедить Астон Виллу, так как сам Уоткинс не против отправиться на Ближний Восток.

Ранее также сообщалось, что голкипер Тоттенхэма отправился в Италию.

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