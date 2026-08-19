Саудовский клуб хочет подписать лидера Астон Виллы

Аль-Хиляль нацелился на подписание Олли Уоткинса, пишет The Athletic.

Бирмингемцы получили предложение в размере 45 млн евро, однако ответили отказом.

Клуб намерен сохранить в составе 30-летнего англичанина, чей контракт рассчитан до 2028 года.

При этом источник пишет, что Аль-Хиляль попробует все же убедить Астон Виллу, так как сам Уоткинс не против отправиться на Ближний Восток.

Ранее также сообщалось, что голкипер Тоттенхэма отправился в Италию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!