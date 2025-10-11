iSport.ua
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию

Автор дебютного гола за сборную Украины поделился эмоциями после успешного матча.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Иван Калюжный / Getty Images
Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный прокомментировал победу над Исландией (5:3) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

Украинский хавбек, отличившийся в этом поединке дебютным голом в составе "сине-желтых", отметил, что команда выиграла благодаря желанию игроков, которые стремятся исправить ситуацию в нынешнем отборочном цикле.

Читай также: Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией

"Благодарен болельщикам за поддержку. Был тяжелый матч, но хорошо, что мы одержали победу.

Когда я играл в Исландии, я только мечтал о сборной. Тогда я еще не был игроком национальной команды. Но когда мы прилетели в Исландию - у меня очень хорошие воспоминания об этой стране, о том, как люди ко мне относились и немного она как родная мне. Здесь большая поддержка от игроков, от болельщиков из клуба, в котором я играл, и это немного помогло.

Исландия - квалифицированная команда. В начале второго тайма мы немного потеряли концентрацию, когда нужно было плотнее играть в штрафной площадке с игроками сборной Исландии. Так случилось, что могли упустить победу, но хорошо, что удалось добыть нужный результат.

Победили благодаря желанию игроков, потому что понимали нашу ситуацию - нужно из нее выходить. Думаю, это помогло нам", - сказал Калюжный в эфире MEGOGO после матча.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Исландия - Украина (3:5).

