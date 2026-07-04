Саудовский клуб хочет выкупить хавбека Барселоны

Марк Касадо не очень хочет переезжать в Аль-Хиляль.

Аль-Хиляль попробует выкупить Марка Касадо, пишет Marca.

В Барселоне считают, что игрока нужно продать, так как в будущем сезоне у него не будет игрового времени.

22-летний игрок принял позицию клуба и готов уйти. Однако наиболее активно им интересуется Аль-Хиляль.

Касадо предложили серьезные деньги, но сам игрок сомневается в переходе в Саудовскую Аравию.

Также игроком интересуются Милан и Атлетико, но вряд ли они смогут перебить саудовское предложение.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Кристал Пэлас возглавит Ноттингем.

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