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Футбол

Саудовский клуб хочет выкупить хавбека Барселоны

Марк Касадо не очень хочет переезжать в Аль-Хиляль.
Сегодня, 18:59       Автор: Андрей Безуглый
Марк Касадо / Getty Images
Марк Касадо / Getty Images

Аль-Хиляль попробует выкупить Марка Касадо, пишет Marca.

В Барселоне считают, что игрока нужно продать, так как в будущем сезоне у него не будет игрового времени.

22-летний игрок принял позицию клуба и готов уйти. Однако наиболее активно им интересуется Аль-Хиляль.

Касадо предложили серьезные деньги, но сам игрок сомневается в переходе в Саудовскую Аравию.

Также игроком интересуются Милан и Атлетико, но вряд ли они смогут перебить саудовское предложение.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Кристал Пэлас возглавит Ноттингем.

 

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